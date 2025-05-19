Росреестр Подмосковья 21 мая проведет горячую линию для жителей
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Управление Росреестра по Московской области информирует о проведении телефонной консультации по вопросам, касающихся государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, которая состоится 21 мая 2025 года с 11:00 до 13:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В процессе проведения телефонной линии специалисты отдела предоставления государственных услуг в электронном виде проконсультируют жителей региона по следующим вопросам:
- какие документы потребуются для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве;
- способы подачи документов для государственной регистрации прав в Росреестр;
- в какие сроки Росреестр проводит государственную регистрацию, что делать в случае приостановления госрегистрации и как оперативно исправить выявленные в документах замечания;
- как на законодательном уровне защищены интересы участников долевого строительства;
- размеры государственной пошлины за государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве и другие интересующие вопросы.
На территории Московской области электронные сделки регистрируются в течение одного рабочего дня.
За апрель 2025 года в управление Росреестрапо Московской области на регистрацию договоров долевого участия поступило около 5 тысяч заявлений, из которых 100% в электронном виде.
«Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг Росреестра. Заявления, направленные в электронном виде, отрабатываются ведомством в максимально короткие сроки, что способствует обеспечению полноты и качества сведений ЕГРН, а также повышению качества государственных услуг и сервисов Росреестра», — отметил начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Максим Михалин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.