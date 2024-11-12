Росреестр Подмосковья 13 ноября будет ждать вопросы по обременениям недвижимости

13 ноября в управлении Росреестра по Московской области состоится «телефонная линия». Специалисты расскажут о порядке взаимодействия с судами и ФССП в части предоставления актов о наложении/снятии ограничений (обременений) в виде ареста (запрета) в отношении объектов недвижимого имущества. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В процессе проведения телефонной линии специалисты отдела государственной регистрации недвижимости проконсультируют жителей Подмосковья о порядке взаимодействия управления Росреестра по Московской области с судами и иными уполномоченными органами, наложившими арест на недвижимое имущество или установившими запрет на совершение определенных действий с недвижимым имуществом, в том числе с Федеральной службой судебных приставов, в части наложения/снятия арестов (запретов).

Телефонная линия пройдет с 11:00 до 13:00.

Внесение в ЕГРН сведений об аресте/запрете препятствуют отчуждению имущества и регистрации прав новых собственников. Наличие в ЕГРН этих обеспечительных мер позволяет обеспечить исполнение обязательств со стороны должника.

Действующим законодательством установлен срок для внесения органом регистрации прав в ЕГРН сведений о наложении ареста на недвижимое имущество, или о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом — 3 рабочих дня с момента поступления соответствующего акта.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (495) 223-45-41.

«В настоящее время процесс направления актов о наложении/снятии запретов Федеральной службой судебных приставов осуществляется в основном посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, что значительно ускоряет процесс внесения соответствующих сведений в ЕГРН», — отметил и. о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости Азамат Ахматов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.