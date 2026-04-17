Росреестр обновил рейтинг кадастровых инженеров Подмосковья

В Московской области подвели итоги работы кадастровых инженеров за первый квартал 2026 года и обновили профильный рейтинг на сайте Росреестра, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Управление Росреестра проанализировало профессиональную деятельность кадастровых инженеров, работавших в Подмосковье в первом квартале 2026 года. С результатами и актуальным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте ведомства в разделе «Открытая служба» — «Статистика и аналитика» — «Рейтинг кадастровых инженеров Московской области» по ссылке: https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/reyting-kadastrovykh-inzhenerov-401/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.