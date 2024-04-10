Роскошные апартаменты Пугачевой в Москве пустуют после отъезда филиппинки

kp.ru: апартаменты Пугачевой в Москве не могут сдать в аренду

Четырехкомнатные апартаменты певицы Аллы Пугачевой, находящиеся в центре Москвы, никем не заселены. По словам соседей звезды, ранее в жилье на 1-й Тверской-Ямской улице проживала тихая и спокойная девушка из Филиппин, сообщает kp.ru .

Филиппинка ранее снимала апартаменты у Кристины Орбакайте, которая является собственницей недвижимости. По словам соседей, иностранка не шумела и была спокойной, однако неожиданно покинула жилье.

«Уже несколько месяцев квартира заброшена, никто туда не ходит», — отметили соседи.

По словам местных, до них доходила информация, что семья Пугачевой пытается сдать квартиру в аренду.

По оценкам риелторов, стоимость жилья оценивается в 90 миллионов рублей. Если руководствоваться сайтами по аренде жилья, апартаменты Пугачевой на 1-й Тверской-Ямской сдаются в среднем за 350 000 рублей в месяц.