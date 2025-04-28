сегодня в 14:42

Родители учеников оценили строительство новой школы на 825 мест в Королеве

Первый замглавы города Сергей Иванов совместно с представителем застройщика и родителями будущих учеников осмотрели ход строительства школы на 825 мест в микрорайоне Первомайский. Они смогли оценить объем выполненных работ и посмотреть, как проходит монтаж инженерных сетей и внутренней отделке, фасадные работы и благоустройство территории, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

В ходе осмотра были заданы разные вопросы, в том числе и относительно сроков сдачи объекта, качества используемых материалов в строительстве и отделке, а также оборудования, которым будет оснащена будущая школа. Увиденным жители остались удовлетворены.

Стоит отметить, что встречи с родительской общественностью проходят еженедельно, на них представители администрации рассказывают обо всех этапах строительства школы и договариваются о выходах на стройплощадку. Следующий осмотр состоится в июне

Общая площадь школы составляет 12,5 тысячи квадратных метров. В ней обустроят 33 учебных класса, столовую, медицинский блок, два спортивных и актовый залы библиотечно-информационный центр, мастерские для трудового обучения, площадки для отдыха и спорта на прилегающей территории.

Первых учеников школа примет 1 сентября 2026 года

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.