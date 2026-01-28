Родители проверили ход капремонта детсада в Сходне в Химках

В микрорайоне Сходня городского округа Химки родители совместно с представителями администрации и подрядчика осмотрели ход капитального ремонта детского сада при лицее № 21.

Капитальный ремонт детского сада при лицее № 21 в Сходне стартовал в начале октября 2025 года. В настоящее время рабочие завершают демонтаж внутренних перегородок и вывоз строительного мусора.

В проверке хода работ приняли участие председатель местного совета депутатов Сергей Малиновский, представители подрядной организации, профильных управлений администрации, педагоги и родители воспитанников. По итогам осмотра отмечено, что ремонт идет по графику, а с момента предыдущего визита произошли заметные изменения.

Детский сад был построен в 1962 году и ранее не подвергался капитальному ремонту. В ходе реконструкции планируется полностью заменить кровлю и водосточные системы, модернизировать инженерные коммуникации, установить современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Завершить капитальный ремонт здания площадью более тысячи квадратных метров планируется в 2026 году. На время работ воспитанники распределены по другим дошкольным отделениям лицея № 21 и гимназии № 23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.