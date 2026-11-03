Родители могут сдать унаследованную ребенком квартиру с разрешения опеки

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что возраст не мешает ребенку стать собственником унаследованного жилья. До совершеннолетия его интересы представляют родители.

«По закону, если бабушка завещала квартиру десятилетнему внуку, после оформления наследства он становится полноценным собственником вне зависимости от возраста вступления в наследство», — рассказал юрист.

Родители заключают договор аренды от имени ребенка. Тратить доход можно только в его интересах и с предварительного разрешения опеки — например, на образование или лечение, но не на личные расходы взрослых.

Продажа квартиры до совершеннолетия также требует предварительного разрешения опеки. Закон допускает ее в исключительных случаях в интересах ребенка: например, при переезде семьи или необходимости оплатить дорогостоящее лечение. На практике опека обычно требует предоставить другое жилье либо зачислить выручку на счет ребенка.

Хаминский напомнил, что Верховный суд неоднократно указывал, что согласие опеки само по себе не делает сделку законной, если ребенок лишается имущества без равноценной компенсации.

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