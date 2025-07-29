Риск внезапного отказа: как новый закон о рассрочке скажется на рынке жилья?

Эксперт Архангельская: новый закон о рассрочке ударит по спросу на жилье

Совет Федерации одобрил закон, регулирующий предоставление рассрочки при оплате товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Как это повлияет на рынок недвижимости, РИАМО рассказала руководитель направления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

Одним из ключевых положений закона стало ограничение максимального срока рассрочки до 6 месяцев с 1 апреля 2026 г.

«Большинство покупателей, выбирающих рассрочку, рассчитывают на срок от 12 месяцев с фиксированным платежом, который обычно не превышает взнос по действующим льготным программам. Сегодня эта сумма варьируется в пределах 120–150 тыс. руб. Сокращение срока вдвое приведет к росту платежей на 30–40%, что, по прогнозам, способно снизить спрос на такие программы на 5–10%», — рассказала Архангельская.

Она отметила, что потенциальные сложности могут возникнуть у тех, кто планирует перейти с рассрочки на ипотеку.

«Не исключены кейсы, когда банки будут глубже анализировать клиентов во время переходного периода. Массовых отказов мы не ожидаем, но могут возникнуть проблемы с одобрением выгодных процентных ставок или программ. Например, кредиты по стандартным программам будут одобряться на 1–1,25% выше, чем обычно», — пояснила эксперт.

Архангельская также указала на риск внезапного отказа в день сделки. Некоторые клиенты, которые получают предварительное одобрение ипотеки, покупают часть повседневных товаров или бытовую технику на маркетплейсах в рассрочку, чтобы не увеличивать долговую нагрузку в кредитной истории.

«С учетом нового закона, если клиент превысит лимит, система или кредитный менеджер может отказать, указав причину роста долговой нагрузки. Такая неприятная ситуация может привести к отсрочке покупки сроком до трех месяцев, что чревато изменением цены лота», — подчеркнула специалист.

Тем не менее она считает, что в долгосрочной перспективе меры пойдут рынку на пользу.

«Они помогут сократить число клиентов, безответственно подходящих к финансовому планированию. Но в первые месяцы после вступления закона в силу, начиная с апреля 2026 года, количество одобренных ипотек может временно снизиться до 15%», — заключила Архангельская.