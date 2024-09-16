Риелтор рассказала, сколько налогов надо платить при продаже «вторички»

«Его необходимо выплачивать в том случае, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, который составляет 3 или 5 лет в зависимости от ряда нюансов», — сказала Никитина.

Она добавила, что спустя 3 года владения без необходимости уплаты налога можно продавать объекты недвижимости, которые получены в наследство или по договору пожизненного содержания с иждивением, подарены близкими родственниками, приватизированы либо являются единственным жильем для собственника.

В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет 5 лет.

Кто еще освобожден от уплаты налога?

С 2021 года освобождены от необходимости уплаты налога с продажи недвижимости определенные категории семей с детьми, если соблюден ряд критериев.

Никитина перечислила необходимые критерии:

в семье должно быть двое и более несовершеннолетних детей или совершеннолетние дети до 24 лет, обучающиеся на очной форме.

продав жилье, семья в течение того же календарного года или до 30 апреля следующего покупает другое.

новое жилье будет большей площади и выше по кадастровой стоимости.

кадастровая стоимость жилья, которое продается, не превышает 50 млн.

на момент продажи жилья ни гражданин, ни его дети не являются собственниками более 50% иного жилого помещения с общей площадью, превышающей общую площадь приобретенного жилого помещения.

«Кроме семей, подходящих под указанные критерии, налог с продажи недвижимости оплачивают все собственники, которые владеют ею менее минимального установленного срока. Для оплаты налога необходимо до 30 апреля года, следующего за годом продажи, подать декларацию в Федеральную налоговую службу и уплатить получившуюся сумму до 15 июля того же года», — разъяснила специалист.

Эксперт уточнила, что итоговая сумма налога рассчитывается как цена, за которую был продан объект, умноженная на 0,13. Соответственно, если квартира была продана за 10 млн рублей, то собственнику придется уплатить налог в размере 1,3 млн рублей.

«Здесь есть важный нюанс: если сумма, за которую продана квартира по договору, меньше 70% от ее кадастровой стоимости, то налогообложению подлежит сумма в размере 70% от кадастровой стоимости. Например, если жилье продали за 10 млн, а его кадастровая стоимость составляет 15 млн, то после сделки продавцу недвижимости придется заплатить 13% от 10,5 млн рублей, что соответствует 70% от кадастровой стоимости, то есть 1,365 вместо 1,3 млн рублей», — заключила Никитина.