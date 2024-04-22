Риелтор Рачкова рассказала, как не продешевить при оценке своей квартиры

Один из способов не продешевить при оценке стоимости своей квартиры — позвонить в 2-3 агентства недвижимости, сообщила РИАМО основатель и генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент «Гильдии риэлторов Московской области» Татьяна Рачкова.

«Узнать реальную рыночную цену можно, обратившись к профессионалам. Для этого достаточно позвонить в 2-3 агентства недвижимости и поинтересоваться экспертным мнением. Данный прием поможет не продешевить и не продать объект дешевле, но и не завысить стоимость, что может затянуть процесс продажи на долгие месяцы», — сказала Рачкова.

Она пояснила, что главный плюс данного метода определения цены заключается в том, что профессионалы обладают знаниями об общей ситуации на рынке, хорошо знают плюсы и минусы района, различных домов и планировок.

«Они смогут обосновать принципы ценообразования исходя из параметров конкретной квартиры, объяснить, почему определенные объекты в этом районе выставляются по одним ценам, а другие по иным. Хороший риелтор знает все неочевидные нюансы, которые сильно влияют на цену. Исходя из этого, он сможет наиболее точно определить стоимость жилья и сроки его реализации», — рассказала риелтор.