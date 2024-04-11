Риелтор оценил шансы Аллы Пугачевой выгодно сдать квартиру в центре Москвы
Алла Пугачева сможет сдать квартиру в центре Москвы по рыночной цене
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Певица Алла Пугачева может сдать свою квартиру в центре Москвы по рыночной цене. Однако поднять стоимость недвижимости не получится, сообщает РИА Новости.
Риелтор компании Whitewill Оксана Романовская отметила, что дороже сдать квартиру не получится из-за довольно устаревшего ремонта.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева хочет сдать квартиру площадью 303 квадратных метра в Филипповском переулке. Стоимость начинается от 400 тыс. рублей в месяц.
Хотя в квартире с такой площадью находится около 4-5 спален, это не повышает стоимость жилья. Многое зависит от актуальности ремонта.
По словам Романовской, средняя цена аренды в этом районе Москвы начинается от 300 тысяч рублей.