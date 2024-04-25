Риелтор Никитина рассказала, как правильно впервые арендовать квартиру

«Решившись на аренду первой в жизни квартиры, необходимо учитывать ряд очень важных моментов. Первое, на что следует обратить внимание, — это собственные финансовые возможности, то есть бюджет, который вы готовы тратить на арендную плату. Для комфортной жизни он не должен превышать 30-40% от общего дохода», — сказала Никитина.

Она посоветовала не снимать квартиру "на вырост", рассчитывая, что в будущем доход увеличится. Также не стоит экспериментировать с историями найма в складчину, когда несколько молодых людей решают жить вместе и снимают трехкомнатную квартиру на 3-4 человек.

«Все люди разные, с разными привычками, с различным уровнем дохода и потребностей. Подобные решения о совместной жизни нередко ударяются о бытовые проблемы, и часть арендаторов съезжает, а остальным приходится тянуть все расходы на себе», — пояснила риелтор.