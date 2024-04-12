Риелтор Никитина посоветовала сузить зону поиска при выборе «вторички»

«Последняя ошибка при поиске жилья — это чрезмерное расширение зоны поиска в попытках найти идеальный вариант. Нередко люди, не до конца определившись, начинают рассматривать большое количество объектов в самых разных частях города. В итоге тратят огромное количество времени и упускают действительно интересные варианты», — сказала Никитина.

Она добавила, что в идеале необходимо выбрать основных 3-5 ключевых критерия, которым должно соответствовать жилье, и еще 3-5 критериев дополнительных, и уже на основании их искать объекты.

«Доводить ситуацию до того, чтобы смотреть по 10-20 квартир за неделю, не стоит. Это очень много. При этом хорошие варианты всегда быстро находят своего покупателя, за них быстро вносится аванс. В итоге количество не переходит в качество, а превращается в постоянную гонку за каким-то суперидеальным вариантом», — заключила риелтор.