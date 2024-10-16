Риелтор Никитина порекомендовала приобрести жилье по ипотеке в ближайшее время

Если существует острая потребность в приобретении собственного жилья или улучшении жилищных условий, а единственным доступным для этого инструментом является ипотека, то лучше в ближайшее время все-таки купить недвижимость, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Торопиться ли с покупкой квартиры до конца года, зависит от конкретной ситуации человека. Если существует острая потребность в приобретении собственного жилья или улучшении жилищных условий, а единственным доступным для этого инструментом является ипотека, то рекомендую в ближайшее время все-таки недвижимость приобрести. Конечно, когда финансовые возможности позволяют обслуживать кредит по текущим ставкам», — сказала Никитина.

Исходя из ситуации на рынке, сегодня у покупателей есть возможность приобрести хороший объект по интересной цене, например, по акции в новостройке либо договорившись о скидке с собственником «вторички».

«Эксперты ожидают, что ключевую ставку могут еще больше повысить, что сделает ипотеку менее доступной. Кроме этого, некоторые банки осознают, что для них ипотечные кредиты становятся все менее интересным и выгодным продуктом, поэтому постепенно ужесточают условия для заемщиков, которые влияют на общую стоимость приобретения», — рассказала риелтор.

Никитина предупредила, что в ближайшей перспективе условия по ипотеке станут еще более жесткими для заемщиков. Получается, чем быстрее человек решится на покупку, тем более выгодную процентную ставку он может получить.

«Кроме этого, некоторым категориям покупателей остались доступны различные льготные ипотечные программы. В последнее время мы слышим новости о том, что в том или ином банке по ним заканчиваются лимиты, поэтому там прекращают выдачу данных кредитов либо вводят по ним дополнительные ограничения», — поделилась специалист.

Однако, по ее мнению, такие предложения еще можно найти, то есть у определенных покупателей остается возможность воспользоваться дешевыми заемными средствами. До конца года количество подобных предложений будет только сокращаться, и тянуть с покупкой жилья точно нет смысла.