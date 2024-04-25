Риелтор Никитина: перед арендой квартиры нужно провести опись мебели

Перед подписанием договора аренды квартиры нужно провести опись мебели и техники, которая сдается вместе с жильем, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Проверять необходимо все с точки зрения работоспособности и состояния. Арендатора такой шаг защитит от историй, когда собственник придумывает, что ему испортили какой-нибудь антикварный комод. Поэтому лучше все подробно расписать, указав, в каком состоянии находится каждая вещь, которая передается вместе с квартирой», — сказала Никитина.

Она добавила, что также в момент подписания договора необходимо зафиксировать показания всех счетчиков и указать их в акте приема-передачи квартиры, а все последующие расчеты и оплаты производить, отталкиваясь уже от данных показаний.

«Момент, который следует уточнить у собственника, арендуя первую квартиру, — это возможная пролонгация договора на выгодных условиях. Обычно собственники заключают договор найма на 11 месяцев. Если планируете жить в арендуемой квартире больше, то можно сразу зафиксировать, на каких условиях договор может быть продлен, указав размер индексации либо сумму, не превышающую в процентном соотношении индексацию», — рассказала риелтор.

Она пояснила, что в ином случае появляется риск, что по истечении данного договора могут навязать существенное увеличение размера арендной платы.