Риелтор Никитина назвала типичные ошибки при покупке «вторички»

«Первая ошибка — это покупка красивой картинки. Многие люди при выборе жилья сегодня реагируют на свежий ремонт без его качественной оценки, в итоге переплачивая. Нередко ремонт делается на продажу из дешевых материалов, поэтому в самом ближайшем будущем все придется переделать. Чтобы данную ошибку не допустить, желательно оценить качество ремонта, пригласив специалиста-строителя, которому вы доверяете», — сказала Никитина.

Вторая ошибка — квартира приобретается без учета состава и потребностей семьи. То есть не учитывается пол и возраст детей, наличие пожилых людей и т. д.

«Например, семья с двумя разнополыми детьми покупает двухкомнатную квартиру, не держа в уме, что уже через 5 лет им потребуется как минимум две отдельные комнаты. Соответственно, через какое-то время снова придется совершать сделку и тратить на это дополнительные средства. При этом получается, что люди еще и переплачивают за стоимость квадратного метра, так как в трехкомнатной квартире метр всегда дешевле, чем в аналогичной двухкомнатной», — рассказала риелтор.

По мнению Никитиной, третья распространенная ошибка — не проанализировать инфраструктуру.

«Опять же в погоне за выгодной ценой либо красивой картинкой люди приобретают недвижимость, не оценив, как далеко находятся детская поликлиника, школа, остановки общественного транспорта. В итоге человек вынужден постоянно тратить дополнительные деньги и время на дорогу, что вызывает недовольство, раздражение и не позволяет комфортно жить», — разъяснила специалист.

Четвертая ошибка — это неправильно рассчитанный бюджет, когда человек приобретает квартиру более дорогую, чем может позволить с учетом собственных финансовых возможностей.

«Допустим, комфортный платеж по ипотеке для покупателя составляет 50 тыс. рублей в месяц. Однако под воздействием красивой картинки, риелтора, ипотечного брокера он приобретает жилье в ипотеку с платежом в 70 тыс. рублей, надеясь, что появится дополнительный заработок, либо рассчитывая, что можно будет ужаться и поэкономить. К сожалению, подобные решения часто приводят к тому, что появляется своеобразный кассовый разрыв, когда расходы начинают превышать доходы», — отметила эксперт.

В результате приходится продавать свою квартиру в срочном порядке, добавила Никитина. В лучшем случае получится поменять жилье на меньшее по площади, в худшем — люди останутся без квартиры и с долгами перед банком.

«Чтобы не попасть в данную ситуацию, следует просто правильно рассчитывать бюджет. В идеале это 30/70. То есть расходы на оплату ипотечного кредита не должны превышать 30%, максимально 50% от общего дохода семьи. Выход за 50% — это уже критическая нагрузка на семейный бюджет», — резюмировала специалист.