Риелтор назвала критерии выбора района для покупки квартиры в Москве

Покупателям квартир в Москве стоит оценивать не только цену и близость метро, но и загруженность транспорта. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Натали Логинова, сообщает NEWS.ru .

Она посоветовала оценивать весь маршрут до работы: время в пути, альтернативы метро и загруженность выездов из района. По ее словам, комфорт зависит от соответствия места повседневным потребностям жильцов, а не только от престижности адреса.

Перед покупкой эксперт рекомендовала изучить планы развития территории. Новые проекты не всегда делают жизнь удобнее: рост плотности застройки может увеличить нагрузку на транспорт и инфраструктуру. Поэтому, по мнению Логиновой, важнее выбрать удобное на каждый день место, а не модный адрес.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сообщила о небывалой активности на рынке вторичного жилья и назвала этот сегмент самым перспективным. По ее словам, появился даже термин «молодая вторичка».

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