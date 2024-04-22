Риелтор Чурилов: всплеск спроса на ипотеку в 2024 году будет недолгим

В краткосрочной перспективе спрос на ипотеку в 2024 году вырастет, а после 1 июля пойдет на спад, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее в ВТБ предрекли удвоение выдачи ипотеки в России во II квартале 2024 года.

«Большинство заемщиков уже смирилось с высокой ключевой ставкой. Но они верят в то, что она рано или поздно начнет снижаться и что можно будет рефинансировать ипотеку, взятую сейчас. Это выгоднее, чем купить жилье после снижения ключевой ставки, когда оно почти наверняка подорожает. Поэтому спрос на ипотеку в ближайшей перспективе несколько вырастет, но насколько — сказать сложно», — прокомментировал Чурилов.

При этом эксперт отметил, что ожидаемый всплеск спроса на жилье будет выгоден застройщикам, у которых возникнет соблазн повысить цены.