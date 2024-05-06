Машков: России предстоит нарастить свой ракетный арсенал

Россия должна будет нарастить в будущем свой ракетный арсенал, отбив тем самым охоту у противников испытывать ее на прочность, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в беседе с РИА Новости .

Он указал, что страна сегодня находится в стадии открытого противостояния. Машков понадеялся, что оно не выльется в прямой вооруженный конфликт.

«По его итогам надо будет всесторонне оценить фактор западной коалиции в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности страны, включая наращивание ракетного арсенала, чтобы отбить охоту у любого потенциального противника испытывать Россию на прочность», — сказал Машков.

Сегодня руководство страны, по его словам, предпринимает в этом направлении много шагов, однако в дальнейшем может потребоваться еще больше усилий. Главная угроза исходит от Запада по главе с Соединенными Штатами, добавил посол.

Он также указал на увеличение роли ракет в военных стратегиях «ключевых региональных игроков». Все основные характеристики боеприпасов качественно улучшаются. Главными сегодня являются точность, скорость и способность преодолевать противоракетные системы.