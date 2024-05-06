сегодня в 06:30

ВС РФ ликвидировали украинского военного с эмблемой СС на каске

В зоне СВО был ликвидирован украинский военнослужащий в каске времен Второй Мировой, на которую был нанесен символ СС, рассказал ТАСС один из самых эффективных российских снайперов.

«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — заявил он.

Каску с тела российские военные забрали в качестве доказательства. Теперь она хранится в небольшом «музее» трофеев, которые группа обосновала в месте расположения.

Ранее авторы итальянской газеты заявили, что оборона ВСУ может рухнуть в результате эффекта домино после прорыва ВС РФ в районе Очеретино в ДНР.