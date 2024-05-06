Оборона ВСУ может рухнуть в результате эффекта домино после прорыва российских военных в районе Очеретино под Донецком, заявил автор статьи в итальянской газете IL Fatto Quotidiano, пишет РИА Новости .

«Ситуация на фронте для Киева складывается неблагоприятная. Русские непрерывно наступают и прорвали украинскую линию обороны на нескольких участках, где не хватает боеприпасов и, главным образом, солдат», — сказано в публикации.

Прорыв российских военных под Очертино должен усилить дальнейшее продвижение ВС РФ. События для Киева, по словам автора, развиваются «самым драматическим образом».

«Керамик и Новокалиново взяты. Украинские солдаты бегут или сдаются в плен. Архангельское, расположенное на равнине, скорее всего, уже обречено», — говорится в материале.

Россия начнет выход на развязку трассы, ведущей к Константиновке, после занятия оставшихся в районе высот. Украина при этом больше не имеет резерва личного состава.

«Полный успех оперативного плана Кремля с прорывом на северо-запад взорвет всю ситуацию на фронте и может вызвать эффект домино, остановить который Киеву будет очень проблематично», — добавляет издание.