Гендиректор ВАНК Неверов арестован за мошенничество в Хабаровске

Главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве, пишет РИА Новости со ссылкой на центральный районный суд Хабаровска.

«Постановлением Центрального районного суда 5 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Неверова Станислава сроком на два месяца — по 2 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

Неверов был задержан по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Задержанный является соучредителем и гендиректором Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, которая была создана для развития российских СПГ-проектов.

Также известно, что ВАНК и прочие компании, аффилированные с Неверовым, строят на Дальнем Востоке школы и детские сады по концессии, создают межвузовый кампус на базе Тихоокеанского государственного университета. Также с их помощью реализуется проект по газификации Читы.