Риелтор Чурилов: снижение цен на вторичное жилье может продолжаться до ноября

Снижение стоимости вторичного жилья в крупных городах может продолжаться до ноября, когда начнется предновогодний ажиотаж, который «подпитывает» спрос, тем самым способствуя росту продаж, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее агентство недвижимости «Этажи» сообщило, что в большинстве городов-миллионников России резко снизилась средняя стоимость квадратного метра готового жилья. По данным компании, самое значительное падение стоимости квадратного метра зафиксировано в Санкт-Петербурге (-3,2%), Волгограде (-3,1%), Краснодаре (-2,9%), Новосибирске (-2,8%), Уфе (-2,4%), Ростове-на-Дону (-2%), Екатеринбурге (-1,7%), Омске (-1,5%), Воронеже (-1,3%) и Красноярске (-1,1%).

«Говорить о снижении стоимости квадратного метра вторичного жилья в крупных городах не совсем правильно, поскольку сейчас падение цен носит больше ситуативный характер: речь идет о скидках конкретным покупателям. Если в августе и сентябре цена упадет в среднем еще на 2-3%, то тогда это можно будет назвать тенденцией. Подлинное же снижение цен на вторичном рынке наблюдается в сегменте элитного жилья, в экономе и комфорте такая тенденция не прослеживается», – прокомментировал Чурилов.

По его словам, самые интересные изменения цен на вторичку могут произойти в августе, сентябре и октябре.

Однако большого снижения стоимости готового жилья ожидать не стоит: максимальное падение цен не превысит 10-15%, считает риелтор.