Риелтор Чурилов назвал причины роста спроса на ипотеку для частных домов

Первая причина повышения спроса на ипотеку на строительство частных домов в России — это относительно дешевые цены по сравнению со стоимостью квартир, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее СМИ писали, что в 2024 году россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов. В I квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей, что на 42% больше, чем за первые три месяца 2023 года.

«Можно купить однушку в спальном районе Москвы за 10-12 млн рублей площадью условно 35 кв. м, а можно приобрести в Московской области участок за 6-7 млн рублей и построить на нем дом на 60 кв. м. Выгода очевидна», — пояснил Чурилов.

Второй причиной возросшего спроса на ИЖС риелтор назвал пандемию коронавируса, ставшую причиной увеличения популярности загородной недвижимости.