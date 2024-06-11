Риелтор Чурилов: льготная аренда жилья не станет массовой программой

Льготная аренда жилья никогда не станет массовой программой поддержки населения, как ипотека с господдержкой или даже семейная ипотека, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в Архангельске во время Всероссийского молодежного форума «Арктика. Лед тронулся», что программа льготной аренды жилья, действующая сегодня на Дальнем Востоке, может быть расширена на арктические регионы страны.

«Льготная аренда жилья — это хорошая мера поддержки, особенно в текущей ситуации, когда у нас неподъемная ипотека. Большинство молодых специалистов, которых заселяют в дома, построенные по программе „Доступное арендное жилье в ДФО“, не работает в ИТ-компаниях, и далеко не каждый из них имеет семью. А льготная аренда позволяет им снизить нагрузку на личный или семейный бюджет и накопить деньги на свое жилье», — отметил Чурилов.

Вместе с тем он считает, что государство не будет распространять льготную аренду жилья на широкие категории населения (например, на семьи с детьми), поскольку это будет невыгодно.

«Предоставляя льготную аренду жилья на Дальнем Востоке и в Арктике, государство преследует сугубо утилитарную цель — привлечение высококвалифицированных специалистов для развития этих территорий. А в распространении данной льготы по всей России государство не заинтересовано. Был бы интерес — тогда бы не стали завершать действие ипотеки с господдержкой», — подчеркнул риелтор.

При этом он допускает, что льготную аренду жилья государство может предоставить в будущем сельским врачам и учителям или специалистам определенных профессий в моногородах.

По мнению Чурилова, распространение льготной аренды жилья не приведет к подорожанию арендных цен.

«Если люди ринутся арендовать жилье, то продавцам недвижимости придется сбивать цены, чтобы хоть как-то конкурировать и вернуть покупателей на рынок», — полагает эксперт.