Риелтор Апрелев: цены аренды жилья выросли из-за увеличения спроса и ставки ЦБ

Рост цен на аренду квартир в России связан с совпадением сезонного спроса и увеличением ключевой ставки ЦБ, так как многие отказались от покупки своего жилья и предпочли найм. Об этом сообщил РИАМО основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Ранее гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил ТАСС, что цены на аренду однокомнатных квартир в 2024 году выросли на 31,4%, на 2-комнатные — на 25,8%, на 3-комнатные — на 27,6%. В 2025 году рост стоимости продолжится.

«Еще осенью 2023 года состоялся значительный рост ставок, в Москве это было порядка 18%, в регионах — от 7% до 30%. Надо понимать, что тренд роста спроса на жилье совпал еще и с сезонностью, сначала повышается спрос, а затем растут и цены, начиная с августа. В крупных городах это связано с притоком студентов и сезонной работой», — сказал Апрелев.

Он отметил, что в 2024 году ситуация с сезонным спросом совпала с устойчивым трендом на высокую ключевую ставку ЦБ. Это привело к росту ставок по ипотеке, из-за этого упал покупательский спрос. В том числе и из-за этого многие люди отказались от идеи приобретать собственное жилье.

«Образовавшийся спрос на аренду жилья вылился в конкуренцию за лучшее жилье, и безусловно это привело к росту цен. В декабре прошлого года рынок немного придержал этот безудержный рост», — уточнил Апрелев.

По его словам, тогда в Москве цены на аренду в среднем понизились на 5-7%. При этом рынок аренды в столице очень разношерстный и стоимость на одинаковые квартиры может отличаться в 2 раза в разных районах города.