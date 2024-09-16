Риелтор Анисимов: на аренде квартиры без мебели в Москве можно сэкономить

Риелтор Владислав Анисимов рассказал, что на аренде квартиры в столице можно сэкономить, если снимать жилье без мебели. Об этом сообщает Lenta.ru .

«Аренда однокомнатной квартиры в Москве в пределах МКАД в пешей доступности от метро обойдется арендатору в 50-70 тыс. рублей в зависимости от состояния квартиры», — отметил Анисимов.

Он уточнил, что жилье дальше от станции метро будет стоить дешевле.

По мнению риелтора, дешевле можно снять квартиру без мебели. Такой подход поможет арендатору сэкономить в долгосрочной перспективе.

Как считает эксперт, в ближайшее время цены на аренду жилья в мегаполисе не изменятся. Так, сентябрь и октябрь — это сезон аренды, когда спрос на квартиры превышает предложение.