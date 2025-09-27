Реставрацию завершили в Египетском павильоне московской усадьбы Останкино
Фото - © Сайт мэра Москвы
Специалисты завершили реставрацию фасадов и интерьеров Египетского павильона московской усадьбы Останкино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Реставрацию провели на свыше 700 кв. м подлинных художественных паркетов. Также эксперты поработали над сложными дверными полотнами, украшенными позолоченной и посеребренной резьбой, искусственным мрамором, элементами фурнитуры и лепным декором. Еще были отреставрированы исторические печи и скульптуры сфинксов, украшающие их.
В субботу в Египетском павильоне открывается выставка «В гостях у графа Шереметева». На ней можно будет увидеть все грани традиционной праздничной культуры экспозицией подлинников конца XVIII века в сочетании с мультимедийными технологиями XXI века.
Останкинский дворец в конце XVIII века создали из дерева, и вместе с интерьерами он полностью сохранился до наших дней. В этом году он празднует 230-летие.
Проект дворца-театра разрабатывал Франческо Кампорези. Также над его созданием трудились выдающиеся архитекторы того времени, среди которых Иван Старов, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги.
С февраля 2025 года для посетителей также открыт Центр реставрации и хранения усадьбы. Там находится фондохранилище музея, реставрационные мастерские и выставочные залы.
