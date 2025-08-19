РЭО: заложен фундамент новой мусоросортировочной станции в Нижегородской области

В Нижегородской области, на территории Арзамасского района, стартовало возведение современного межмуниципального полигона для твердых коммунальных отходов, который будет включать в себя мусоросортировочный комплекс. Проектная мощность комплекса по сортировке достигнет 160 тыс. т ежегодно, а объект компостирования будет перерабатывать до 50 тыс. т. Инвестиции в проект оцениваются в 3,62 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба РЭО.

Реализация ведется на условиях концессионного соглашения, заключенного между Правительством Нижегородской области и компанией «Проект 3», при финансовом участии ППК «Российский экологический оператор». РЭО выделил на эти цели льготный заем объемом 3,44 млрд рублей, сформированный за счет средств от размещения облигаций.

«Финансирование строительства через механизм облигаций позволит региону получить современную инфраструктуру, необходимую для перехода к 100% обработке отходов и сокращению их захоронения вдвое. Мы ожидаем, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году», — сообщили в пресс-службе РЭО.

На строительной площадке уже уложен фундамент под административно-бытовой корпус, завершены бетонные работы для основной части фундаментов станции, а также идет подготовка карты для захоронения отходов и площадки для мембранного компостирования. Монтаж геосинтетических материалов запланирован на конец августа.

В рамках проекта будут созданы мощности для захоронения 115 тыс. т отходов в год, а также установлено оборудование для их сортировки и компостирования.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года в РФ начал действовать новый нацпроект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В одном из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить долю захоронения таких отходов до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.