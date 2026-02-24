РЭО: в Бурятии построят объект по обращению с отходами за 6,5 млрд рублей

В Улан-Удэ появится новый комплексный объект, предназначенный для обработки отходов. Мощности предприятия позволят ежегодно перерабатывать до 190 тыс. т мусора. Финансирование строительства оценивается примерно в 6,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба РЭО.

На данный момент уже утвержден концессионер, ответственный за реализацию этого проекта. Им выступает ООО «Экологический оператор Республики Бурятия», выбранное региональными властями по результатам рассмотрения поступивших предложений. Само концессионное соглашение предполагается подписать до конца первого квартала 2026 года.

«Развитие инфраструктуры по обращению с отходами в регионах — одно из наиболее важных направлений реформы чистоты. Ввод новых мощностей позволит Бурятии приблизиться к достижению показателей по обращению с ТКО, обозначенных в нацпроекте «Экологическое благополучие», — отметили в пресс-службе РЭО.

Напомним, что публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО заключается в создании в стране целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в России стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его федеральных проектов поставлена цель сформировать экономику замкнутого цикла. К 2030 году это подразумевает стопроцентную сортировку всего объема ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения до 50% и возврат в хозяйственный оборот не менее четверти отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.