РЭО разместил облигации для строительства инфраструктуры ТКО в Чувашии

Корпорация «Российский экологический оператор» (РЭО) провела размещение облигаций на сумму 781 миллион рублей. Средства предназначены для возведения двух новых комплексов по обработке твердых коммунальных отходов в Чувашии. Покупателем ценных бумаг выступил Сбербанк. Один из объектов будет построен в Батыревском районе, второй — в Моргаушском. Производительность каждого составит 30 тысяч тонн отходов в год, сообщила пресс-служба РЭО.

«Инвестиции РЭО в мусоросортировочный комплекс в Батыревском районе составят 382 миллиона рублей, а в Моргаушском — 399 миллионов. Это более 60% общей стоимости данных проектов. Объекты позволят создать новые рабочие места и улучшить экологическую обстановку в регионе», — рассказали в пресс-службе РЭО.

соглашения по ним заключены с обществом с ограниченной ответственностью «Экосфера-Ч». Покупателем облигационного займа стало ПАО «Сбербанк». Планируется, что комплексы будут введены в эксплуатацию в октябре 2026 года.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основной целью является построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, снизить уровень их захоронения до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.