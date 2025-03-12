РЭО и Тыва договорились о строительстве мусоросортировочного комплекса за 3,1 млрд рублей

Руководитель РЭО Денис Буцаев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг провели переговоры, посвященные проекту строительства мусоросортировочного комплекса стоимостью 3,1 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Главной темой обсуждения стало возведение современного комплекса рядом с поселком Каа-Хем, который будет способен перерабатывать до 70 тысяч тонн отходов ежегодно.

Как заявил Денис Буцаев, этот комплекс позволит Республике Тыва продвинуться в достижении целей национального проекта в области переработки, утилизации и сокращения объемов захоронения отходов. Он уточнил, что проект находится в стадии согласования, а проектно-сметная документация будет направлена на экспертизу в Главгосэкспертизу в ближайшее время. Российский экологический оператор выразил готовность профинансировать до 95% инвестиций, одобренных Главгосэкспертизой.

В настоящий момент проектная документация проходит экологическую экспертизу, и ведётся работа по устранению выявленных недочетов. Ожидается, что заключение Главгосэкспертизы будет получено к началу апреля 2025 года.

Реализация проекта осуществляется на основе концессионного соглашения, заключенного между Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и компанией «Вторэкопром».

Владислав Ховалыг подчеркнул, что при содействии РЭО ведется работа по созданию мусороперерабатывающего комплекса с полигоном в Туве. Он назвал данный объект крайне значимым для республики, позволяющим выйти на принципиально новый уровень в обеспечении экологической безопасности. По его словам, проектно-сметная документация в настоящее время рассматривается Главгосэкспертизой, а выявленные недостатки оперативно устраняются, и окончательные результаты ожидаются в течение следующего месяца.

Согласно плану, комплекс будет способен обрабатывать 70 тысяч тонн отходов ежегодно, утилизировать 31,5 тысяч тонн и захоранивать 70 тысяч тонн.