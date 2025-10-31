РЭО анонсировал строительство экотехнопарка в Свердловской области

В Свердловской области будет построен комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами стоимостью 7,1 млрд рублей. Соответствующее концессионное соглашение заключили правительство региона и ООО «Экотехнопарк Верхнепышминский», сообщила пресс-служба РЭО,

«Комплекс в Верхней Пышме — один из ключевых проектов, предусмотренных дорожной картой Свердловской области по развитию системы обращения с отходами. Регион последовательно занимается его реализацией: проектная документация уже направлена на государственную экспертизу», — отметила гендиректор Российского экологического оператораИрина Тарасова.

В состав объекта войдут современный мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн в год, полигон для захоронения отходов мощностью 65 тысяч тонн и участок компостирования органики, рассчитанный на 35 тысяч тонн в год.

Тарасова добавила, что после получения положительного заключения госэкспертизы РЭО готов рассмотреть возможность финансирования строительства за счет размещения облигаций. Полученные средства будут предоставлены в виде льготного займа с ориентировочной ставкой 7,5% годовых и в размере до 95% от общей стоимости проекта. Предположительно это может произойти в середине 2026 года.

ППК «Российский экологический оператор» была создана указом президента в январе 2019 года. Ее ключевая задача — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года реализуется нацпроект «Экологическое благополучие», в рамках которого стоит задача по формированию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить сортировку 100% ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов.