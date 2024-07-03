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Ремонтные работы в ступинской Детской школе искусств выполнены на 98%

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и общественной палаты проверил ход ремонтных работ в Детской школе искусств. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Старое здание, 50-х годов постройки. При поддержке губернатора, областного правительства объект был включен в программу капитального ремонта. Ремонтные работы в здании практически завершены. Рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. В планах — замена ограждения. В школе искусств по различным направлениям обучается порядка 800 ребят. Уверен, детям понравится обновленная школа», — сказал Сергей Мужальских.

Работы на объекте продолжаются в соответствии с графиком. По словам представителей подрядной организации, капитальный ремонт школы завершится в этом месяце. Выполнено 98% ремонтных работ.

Ведется благоустройство и озеленение территории. Завезена мебель для классных комнат и офисных помещений.

Обновленная школа начнет работу 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.