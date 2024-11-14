Ремонтные работы проводят в женской консультации больницы Электростали

В настоящее время в округе Электростали в здании, возведенном в 1982 году, проводятся подготовительные работы к текущему ремонту. Капремонт был осуществлен в 2012 году. В этом году на 3 и 4 этажах запланированы демонтажные, монтажные, сантехнические и электротехнические работы, а также установка металлических дверей и поручней, обновление полов, потолков, стен и мебели. Эти изменения сделают помещения более привлекательными, комфортными и уютными. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Временно прием пациентов осуществляется на 3 этаже. Получить консультацию о новом расположении кабинетов специалистов можно в регистратуре. Процедурный кабинет функционирует в штатном режиме.

Прием терапевта осуществляется в 402 кабинете взрослой поликлиники на улице Пушкина, дом № 3.

В скором времени обновленная женская консультация будет готова принять своих пациенток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.