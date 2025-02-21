Ремонт вместо переезда: почему снизился интерес к покупке новой недвижимости

Согласно последним исследованиям, значительно возросло число россиян, стремящихся улучшить свои жилищные условия. В текущем году сделать это намерены 64% населения, что на 9% превышает показатели 2024 года, сообщили РИАМО в компании «РОКВУЛ».

Если ранее больше людей стремились приобрести новую недвижимость, то теперь фокус сместился в сторону ремонтных работ. Количество желающих обновить существующее жилье увеличилось на 12 процентных пунктов, достигнув 35%.

При этом интерес к покупке новой недвижимости несколько снизился. В настоящее время купить готовый дом или земельный участок планируют 22% опрошенных, а покупкой квартиры заинтересовались только 7%. Это на 3 процентных пункта меньше, чем годом ранее. В опросе поучаствовали более 1,6 тыс. человек.

В России наблюдается растущий интерес к частному сектору. Согласно статистике, в 2024 году был достигнут исторический максимум — 62 млн кв. м индивидуального жилищного строительства, что составило 58% от общего объема построенного жилья. Привлекательность такой собственности обусловлена несколькими факторами: доступностью льготных программ кредитования, улучшением инфраструктуры и возможностью свободно выбирать размер и планировку дома.

Частный дом или квартира?

Опросы показывают, что 14% респондентов планируют приобрести или построить частный дом, тогда как покупкой квартиры заинтересованы лишь 7%. В целом доля желающих улучшить жилищные условия достигает 35% от всех опрошенных.

Согласно результатам исследования, более трети россиян хотят заняться обновлением своих жилищных условий, включая недавно купленную или возведенную недвижимость. Эксперты стройотрасли прогнозируют значительное увеличение спроса на частные дома в 2025 году. Этому поспособствует новая система финансирования индивидуального строительства через эскроу-счета с возможностью использования маткапитала.

Дополнительными факторами, стимулирующими интерес к частному домостроению, становятся постоянное удорожание квартир в новых жилых комплексах и чрезмерная плотность застройки в городах, снижающая уровень комфортного проживания.

Большинство россиян в следующем году собираются заняться улучшением своего жилья. Самый популярный вариант — косметический ремонт (54%). Утепление и звукоизоляция интересуют 36% опрошенных. Это выгодное вложение: такие работы обходятся дешевле, чем переезд, а жить становится комфортнее. 30% респондентов планируют капитальный ремонт или отделку нового дома, а 21% — подготовку участков под строительство.

Чего боятся россияне

Из-за нестабильной ситуации в экономике люди стали осторожнее подходить к ремонту и обустройству жилья. Более 70% опрошенных переживают, что ремонт выльется в большие расходы и затянется надолго. Многие стараются сэкономить, поэтому популярность материалов для утепления и звукоизоляции растет. Это помогает снизить затраты на отопление (что особенно важно для семейного бюджета) и сделать дом уютнее.

Кроме того, 42% участников опроса боятся купить поддельные или некачественные стройматериалы. Еще 34% переживают, что нанятые работники окажутся непрофессионалами и сделают все плохо.

Еще россиян пугает, что некоторые стройматериалы не соответствуют нормам пожарной безопасности, но при этом имеют поддельные сертификаты. Недобросовестные производители иногда отправляют на проверку качественные образцы, а массово выпускают товар гораздо худшего качества. Проблема усугубляется тем, что процедура тестирования материалов не всегда проводится должным образом.

При выборе строительных материалов следует проявлять особую бдительность: если цена на материал подозрительно низкая, а продавец обещает высокое качество, это повод насторожиться. Лучше покупать стройматериалы в проверенных местах с проверенной репутацией.