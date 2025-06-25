Ремонт входных групп в детском саду № 7 в Звенигороде завершится в июле

В Звенигороде продолжается ремонт 4-х входных групп детского сада № 7, расположенного на улице Почтовая. Помимо входов в здание подрядная организация приведет в порядок подходы к 6 прогулочным верандам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщил по результатам инспекции объекта глава Одинцовского округа Андрей Иванов, завершить все работы планируется к середине июля.

«Детский садик № 7 в Звенигороде был построен в 2008 году по индивидуальному проекту. Само здание сейчас в хорошем состоянии, но входные группы имели конструктивный недостаток: в углублениях скапливалась вода и козырьки стали разрушаться. Сейчас подрядчик укрепляет четыре крыльца, чтобы сделать на них скатные крыши. Также предстоит заменить плитку на лестницах, которые ведут к прогулочным верандам. Сами веранды подрядчик тоже обновит — уложит новое напольное покрытие. Завершить все работы здесь необходимо к 15 июля», — сообщил Андрей Иванов.

Добавим, что на время проведения работ воспитанники садика № 7 были переведены в два других дошкольных образовательных учреждения — № 1 и № 6. В следующем году дошкольное учреждение продолжат улучшать — планируется привести в порядок кровлю здания и межпанельные швы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.