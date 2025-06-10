Ремонт продолжается в центральной библиотеке Электростали в рамках модернизации

В Центральной городской библиотеке им. К. Г. Паустовского в Электростали начались активные ремонтные работы, итогом которых станет масштабная модернизация этого культурного учреждения. Глобальное преображение библиотечного пространства осуществляется в рамках программы «Библиотека нового поколения» национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К настоящему времени в читальном зале библиотеки демонтировано старое покрытие полов, идет вынос строительного мусора, в ближайшей перспективе ожидается заливка и выравнивание нового пола. В смежном помещении идет косметический ремонт и осуществляется оштукатуривание стен, оставшиеся помещения также готовят к обновлению. Кроме этого, в ближайшее время в библиотеке запланированы электромонтажные работы, которые позволят установить современное освещение и обеспечить работу высокоскоростного интернета.

По словам сотрудников библиотеки, проект модернизации предполагает создание новых, современных и комфортных зон для читателей, включающих арт-кафе, выставочное пространство, музей, зал для массовых мероприятий, фотозону и не только. У такой библиотеки есть все шансы стать культурной точкой притяжения для электростальцев и местом, привлекательным для молодежи.

Открытие библиотеки после модернизации планируется в начале сентября 2025 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.