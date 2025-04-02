Ремонт культурного центра «Октябрь» продолжается в Электростали

сегодня в 13:35

В Электростали, в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», проходит ремонт культурного центра «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По информации, предоставленной подрядчиком, на данный момент полностью смонтирована стропильная система крыши здания, ведется монтаж металлочерепицы.

Внутри здания выполнено усиление железобетонных перекрытий. Активно ведутся штукатурные работы, ремонт кирпичной кладки, бетонирование пола, демонтаж старых оконных рам, усиление дверных проемов. Осуществляется демонтаж старой системы отопления и прокладка новых отопительных труб, проводится восстановление и ремонт лестничных маршей и демонтаж сценического оборудования. Также продолжаются работы по утеплению фасада здания, ведется монтаж и ремонт карнизов.

Капитальный ремонт осуществляется в соответствии с утвержденным планом, выполнено уже около трети всех запланированных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.