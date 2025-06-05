Ремонт культурного центра «Октябрь» продолжается в Электростали

В центре Электростали продолжается капитальный ремонт культурного центра «Октябрь». По информации подрядчика, производящего работы, к настоящему моменту произведен монтаж перекрытий из сэндвич-панелей, монтаж пожарного трубопровода, системы отопления, ограждений кровли, снегозадержателей и кровельных лестниц, ходовых мостиков, окон и витражей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отштукатурены стены с первого по четвертый этаж, выполнено усиление стен и дверных проемов, произведено устройство кабель-каналов и шкафов управления ТХ, а также устройство отверстий под инженерные сети. Выполнены абразивноструйная очистка и грунтование металлоконструкций, армировано основание пола в фойе. На фасаде здания установлены оконные откосы. Кроме этого, произведена чистовая отделка колонн центрального входа.

Культурный центр «Октябрь» является одним из крупнейших учреждений культуры города Электросталь. Он был построен в 1963 году. Обновление культурного центра осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Ремонт проводится в соответствии с утвержденным планом, на сегодняшний день выполнено более 40% работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.