Ремонт кабинетов для тяжелого оборудования идет в больнице Ленинского округа

В двух подразделениях Видновской клинической больницы выполняют ремонт помещений, предназначенных для размещения тяжелого медицинского оборудования — КТ и рентген-аппаратов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа со ссылкой на источник в больнице.

«В здании стационара будет установлен аппарат компьютерной томографии, которого не было ранее. Для этого делаем капитальный ремонт кабинета, приводим его в соответствие со стандартами, чтобы разместить данную технику. Также в стационаре появится новый рентген-аппарат, для его установки тоже ведется ремонт помещения. И еще один рентген заменим в травм-пункте амбулатории „Бутово Парк“, под него тоже будет отремонтирован кабинет», — сказал главный врача Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Тяжелое медоборудование поступает в Ленинский городской округ по госпрограмме Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так, в начале лета в клинической больнице в Видном ввели в эксплуатацию новый хирургический рентгенотелевизионный аппарат с С-дугой, а в новом здании стоматологической поликлиники в ближайшее время начнет работу высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить хирургические операции под общим наркозом, а также специализированный микроскоп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.