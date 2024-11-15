Ремонт хирургического корпуса Лыткаринской больницы начнется в 2025 году

В 2025 году в городском округе Лыткарино запланирован старт капитального ремонта хирургического корпуса больницы. Его полностью переоборудуют и наполнят современным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Заменим коммуникации, инженерные сети. Обустроим палаты душами и туалетными комнатами для комфортного пребывания горожан. Также сделаем новые операционные и закупим современное оборудование», — сказал главный врач Лыткаринской больницы Сергей Андреев.

Сейчас хирургический корпус больницы продолжает свою работу и ждёт переезда в терапевтический. Тут на данный момент ведутся ремонтные работы, которые планируют завершить до конца 2024 года.

Все отделения хирургического корпуса — урология, хирургия, гинекология, травматология и операционно-реанимационный блок — переедут в терапевтический. Приемное отделение также будет перемещено в главный корпус и займет левое крыло первого этажа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

17.06.24