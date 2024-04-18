Ремонт детского сада в Серпухове выполняют в установленные сроки

Продолжается капитальный ремонт детского сада в поселке Пролетарский городского округа Серпухов, реализуемый в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Демонтажные работы на объекте завершены, реконструкция идет согласно графику. Подрядчик приступил к монтажу отопительной и вентиляционной систем, проводятся работы в пищеблоке. Здесь появится современное оборудование, которое будет соответствовать всем требованиям СанПин.

Следующим этапом будут работы по стяжке пола. С наступлением устойчивой погоды подрядчик перейдет к ремонту кровли: демонтаж старого покрытия и укладка нового, утепление, замена вентиляции, монтаж водосточных систем. Затем начнется чистовая отделка внутренних помещений и фасадные работы.

По словам секретаря местного отделения партии Сергея Никитенко, завершающим этапом станет замена ограждения, благоустройство прилегающей территории, асфальтирование.

«Детский сад посещают 275 детей, сейчас они переведены в детские сады поселка Авангард, деревни Васильевское и в другие дошкольные учреждения. Помимо этого, на базе Пролетарской школы созданы кружки для творческого и спортивного развития маленьких жителей округа. 1 сентября ребята придут в обновленный детский сад», — рассказал глава округа Сергей Никитенко.

В Серпухове в этом году в рамках программы проходит капремонт четырех учреждений образования. Помимо детского сада, это три школы — № 11, № 16 и Туровская школа.

В Московской области в 2024 году всего планируется капитально отремонтировать 42 школы, 20 детских садов и 11 колледжей. По поручению Владимира Путина, «Единая Россия» продлит Народную программу до 2030 года и расширит ее на колледжи и общежития вузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.