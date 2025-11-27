Ремонт детсада «Маячок» на Ленинском проспекте в Химках завершен на 80%

С выездной комиссией образовательное учреждение посетили местные жители, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Валентин Герасимов, а также представители администрации города.

Обновление начали в феврале 2025 года. По состоянию на сегодня рабочие полностью завершили практически все работы. Из оставшегося — чистовая отделка, отделочные работы, сантехника, плитка.

Главный инженер объекта Алексей Охотников поделился, что с трудностями в процессе ремонта рабочие не сталкивались, поэтому сдать детсад планируют в срок.

На объекте сейчас работает 31 специалист, задействована спецтехника. Площадь здания 1692, 2 кв. м, год постройки — 1966. Установочная дата ввода детсада в эксплуатацию — конец декабря 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ № 8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50–60 школ. И вот одна из них — СОШ № 8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.

