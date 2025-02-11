Ремонт амбулатории завершается в Сергиево-Посадском округе

Заканчивается ремонт амбулатории в п. Лесхоз Сергиево-Посадского округа. Амбулатория обслуживает около 4 тысяч человек и оказывает медицинскую помощь жителям п. Лесхоз, с. Сватково, д. Наугольное, д. Зубачево. Располагается на первом этаже пятиэтажного дома с отдельным входом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Летом по программе Министерства здравоохранения Московской области в медпункте стартовал капитальный ремонт. Ход работ вместе с представителями Сергиево-Посадской больницы осмотрели депутаты окружного Совета и Московской областной Думы.

По данным подрядчика, общестроительные работы будут завершены до конца недели, но чтобы амбулатория начала функционировать, необходима телефония, интернет и пожарная сигнализация.

«Системы существовали, подрядчик их демонтировал при проведение ремонта, а теперь утверждает, что него нет средств на их восстановление. Поговорили, обсудили проблему. Заказчик и подрядчик решат этот вопрос в течение недели, и назовут сроки проведения этих работ. Мы, соответственно, доведем информацию до жителей. Наша просьба и просьба жителей одна: как можно быстрее завершить эти работы», — сказал первый заместитель председателя совета депутатов Константин Негурица.

Основная функциональная деятельность амбулатории — оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи и первичной доврачебной помощи, проведение мероприятий, направленных на профилактику и снижение общей и детской заболеваемости. В амбулатории Лесхоза также проводят вакцинацию детей и взрослых, направление и запись больных с хроническими заболеваниями к узким специалистам, телемедицинские консультации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.