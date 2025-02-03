Реконструкцию школы № 7 в Дзержинском закончат к 1 сентября

В Дзержинском продолжаются работы по реконструкции воспитательно-образовательного комплекса, в котором разместятся детский сад и школа. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних перегородок, монтажу инженерных систем и отделке помещений. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На объекте трудятся 135 человек. Задействована тяжелая техника — кран, фронтальный погрузчик, манипулятор и экскаватор. В здании устанавливают новые перегородки, зонирующие внутреннее пространство, доделывают кровлю, прокладывают электрику, интернет, водоотведение, монтируют отопление, на улице ведут фасадные работы, продолжают обустройство подпорной стены», — уточняется в сообщении.

В учебном комплексе разместятся школа на 1 100 мест и детский сад на 100 мест, а также актовый зал на 350 посадочных мест и спортивный зал площадью около 400 квадратных метров. В обновленной школе будут пищеблок полного цикла, столовая на 550 учеников, IT-зона и библиотека.

Открытие комплекса запланировано на 1 сентября, что позволит детям начать новый учебный год в обновленном и современном образовательном пространстве. Жители города с нетерпением ждут завершения работ и открытия новых возможностей для школьников и дошкольников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.