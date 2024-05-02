Реконструкция дорог продолжается в рамках проекта столичного вокзала Шелепиха

сегодня в 11:06

Продолжаются реконструкция около одного километра улично-дорожной сети (УДС) и работы по благоустройству в рамках создания московского городского вокзала Шелепиха, сообщил руководитель департамента строительства города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

«Всего проектом городского вокзала Шелепиха предусмотрены строительство и реконструкция 3,4 км дорог. Большинство участков завершено, в работе остается около километра УДС. В частности, планируется завершить проезд общей протяженностью 440 метров вдоль дома № 1 на Шелепихинском шоссе и съезды на прилегающие улицы», — уточнил Загрутдинов.

Параллельно ведется формирование системы пешеходных связей. Доступ горожан к жилой застройке и объектам социальной и транспортной инфраструктуры — станции «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро, станциям МЦК и МЦД — станет более удобным и безопасным.

Подведомственный департаменту строительства холдинг «Мосинжпроект» — один из операторов программы развития городских вокзалов в столице.