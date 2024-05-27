Реаниматолог из Рязанской области купила жилье в Подмосковье по соципотеке

Врач переехала работать в Подмосковье из Рязанской области, узнав о программе «Социальная ипотека». Сейчас у нее собственная квартира рядом с Коломенским кремлем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Олеся Шавырина работает анестезиологом-реаниматологом в ГБУЗ МО МО «Коломенский перинатальный центр». Обладательница сертификата выхаживает самых маленьких пациентов.

«Мы работаем с новорожденными в реанимации. Ведем недоношенных детей, которые сами еще не могут полноценно дышать. Также доношенные тяжелые малыши, например, с пневмонией. Им нужна аппаратная поддержка. Подключаем искусственную вентиляцию легких, проводим зондовое питание», — говорит Шавырина.

В Коломну Олеся переехала 4 года назад. Еще живя в своем родном городе, она узнала о «Социальной ипотеке». По словам врача, она переехала специально, чтобы участвовать в программе.

«Сейчас у меня своя «однушка». В хорошем доме с охраняемой территорией, есть парковка. Мне здесь очень нравится, все сделано для комфортной жизни. Более того, мой дом находится в шаговой доступности от Коломенского кремля», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024 году поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.