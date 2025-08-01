Раскрыты тренды на рынке недвижимости в Крыму

Рынок недвижимости в Крыму быстро меняется. В 2024 году была популярна «вторичка», а в 2025 году — новостройки. Об этих и других особенностях развития отрасли на полуострове рассказал « Крымский журнал ».

«Первичка» стала популярнее благодаря семейной ипотеке. Жители Крыма покупают жилье либо по этой программе, либо за наличные средства.

Особым спросом пользуется недвижимость в Симферополе и Алуште. Одним покупателям нужно, чтобы квартира была неподалеку от работы. Вторым необходимы развитая инфраструктура и окружение. Третьим нужно, чтобы до побережья было недалеко добираться.

На вторичном рынке в Крыму спрос упал. Это произошло, поскольку раньше стоимость намеренно завышалась продавцами.

Так, около двух лет назад трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом продавалась в Крыму за 10-12 млн рублей. В 2025 году цена меньше — 9 млн.

При этом крымчане стали более разборчивыми. Они видят минусы во вторичном жилье и по собственному желанию выбирают новостройки.