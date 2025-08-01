Раскрыты тренды на рынке недвижимости в Крыму
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Рынок недвижимости в Крыму быстро меняется. В 2024 году была популярна «вторичка», а в 2025 году — новостройки. Об этих и других особенностях развития отрасли на полуострове рассказал «Крымский журнал».
«Первичка» стала популярнее благодаря семейной ипотеке. Жители Крыма покупают жилье либо по этой программе, либо за наличные средства.
Особым спросом пользуется недвижимость в Симферополе и Алуште. Одним покупателям нужно, чтобы квартира была неподалеку от работы. Вторым необходимы развитая инфраструктура и окружение. Третьим нужно, чтобы до побережья было недалеко добираться.
На вторичном рынке в Крыму спрос упал. Это произошло, поскольку раньше стоимость намеренно завышалась продавцами.
Так, около двух лет назад трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом продавалась в Крыму за 10-12 млн рублей. В 2025 году цена меньше — 9 млн.
При этом крымчане стали более разборчивыми. Они видят минусы во вторичном жилье и по собственному желанию выбирают новостройки.