Раскрыт перечень округов, где московские богачи покупают элитное жилье

В 2025 году более 50% сделок с новостройками Москвы были в жилых комплексах бизнес-класса. Такой вывод сделали эксперты фирм Forma и CORE.XP, обнаруживших с помощью анализа заключенных договоров долевого участия районы столицы с самым высоким уровнем спроса на жилье в новостройках, сообщает сайт MK.ru .

В этих районах зарегистрировали 38 419 сделок. В суммарной структуре сегмент бизнес-класса был доминирующим. Там приобрели 21 223 квартир или 55% от общего объема.

Квартир комфорт-класса купили 14 211 (37%), в премиум-классе 2 731 (7%). В сегменте де-люкс количество продаж было самым маленьким — 254 сделки.

Где московские богачи покупали жилье

В сегменте бизнес-класса больше всего сделок заключали в Северо-Западном и Южном административном округе Москвы. Главные позиции заняли районы Хорошево-Мневники (2,3 тыс. сделок) и Покровское-Стрешнево (2 тыс.). На третьей позиции оказался район Москворечье-Сабурово (более 1,7 тыс.).

В сегменте комфорт-класса жилье покупали равномерно между округами. Лидером стал район Очаково-Матвеевское (ЗАО) — 1 554. На втором месте оказалось Гольяново (ВАО) (1 536) и Западное Дегунино (САО) — 1 214 сделок.

В сегменте премиум-класса больше всего сделок заключили в районе Дорогомилово (ЗАО) — 374. На втором месте оказался Левобережный (САО) с 336 и Покровское-Стрешнево (СЗАО) с 248 договорами.

Почти 100% сделок в сегменте де-люкс было заключено в Центральном административном округе. Больше 70% из них было в Замоскворечье (111) и Хамовниках (69). На третьем месте оказался район Тверской с 25 сделками.

В 2025 году наибольшее число квартир во всех сегментах было куплено в Южном административном округе — 7 073. На втором месте оказался Юго-Восточный округ с 5 939 договорами. Третью позицию занял Северный округ с 5 823.

«Концентрация сделок бизнес-класса в СЗАО и ЮАО указывает на сохраняющийся высокий интерес к масштабным проектам в этих округах и желанием покупателей получить максимально выгодное сочетание цены и качества», — рассказала директор по аналитике компании Forma Ольга Павлик.

В 2025 году москвичи все чаще покупали новое жилье в уже сформированных для комфортной жизни районах. Для людей также важно, чтобы рядом были рекреационные зоны, продуманный подход к планированию дворов, прилегающих территорий.

